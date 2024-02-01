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Абсолютными чемпионами Армении по лыжным гонкам вновь стали Микаэл Микаелян и Катя Галстян

Абсолютными чемпионами Армении по лыжным гонкам вновь стали Микаэл Микаелян и Катя Галстян

По окончании трехдневной борьбы стали известны победители и призеры чемпионата Армении по лыжным гонкам 2024 года.

Как сообщает «Арменпресс», на чемпионате, прошедшем в горнолыжном центре Ашоцка, как и в прошлом году, абсолютными чемпионами стали Микаэл Микаелян и Катя Галстян.

Единственной медалисткой в борьбе на дистанции 5 км свободным стилем среди женщин стала Катя Галстян, которая показала лучший результат и в классическом стиле и в спринте.

В мужской борьбе, на дистанции 10 км классическим стилем, в гонках и в спринте медали заслужили Микаэл Микаелян, Спартак Восканян и Тадевос Погосян.


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