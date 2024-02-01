Олаф Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Евросоюза следует срочно начать обсуждение вопроса увеличения поставок вооружений в Украину, поскольку запланированных на данный момент уже недостаточно. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал до начала саммита ЕС в Брюсселе.

«На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов (ЕС), недостаточно», - агентство «РИА Новости» приводит высказывание канцлера ФРГ.

Олаф Шольц еще раз подчеркнул, что на долю Германии приходится значительная часть европейской помощи, предоставляемой Украине, и выразил удовлетворение возможностью обсудить в рамках саммита ЕС вопросы увеличения поставок Киеву.

Канцлер Германии выразил уверенность, что все 27 стран-членов ЕС смогут договориться о пакете экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов €.

«В последние несколько дней и недель у нас были интенсивные дискуссии, и я твердо убежден, что это возможно», - сказал Шольц.

Ранее «Арменпресс» сообщал, что в ходе саммита 1 февраля лидеры стран Евросоюза должны попытаться договориться о предоставлении помощи Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в декабре заблокировал предложение о выделении ассигнований из бюджета ЕС.