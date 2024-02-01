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Иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила об ответе, если США решат отомстить за гибель 3 своих военных в Иордании

Иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила об ответе, если США решат отомстить за гибель 3 своих военных в Иордании

Иракская группировка «Катаиб Хезболла» готова нанести ответный удар «необъявленным оружием дальнего действия» в любое время и в любом месте, если США попытаются отомстить за смерть троих своих военнослужащих на военной базе в Иордании. Как передает «Арменпресс», об этом Newsweek сообщил представитель группы.

««Катаиб Хезболла» подтверждает, что готова ответить в любое время и в любом месте... У группировки есть необъявленное оружие дальнего действия, и мы можем нанести удар по любой базе на Ближнем Востоке», - заявил представитель группировки.

Ранее Вашингтон обещал отреагировать на атаку БПЛА, совершенную 28 января на его военную базу на границе Иордании и Сирии. В результате атаки погибли трое и были ранены более 40 американских военнослужащих. 31 января США сообщили, что за атакой на их военную базу в Иордании стоит «зонтичная» организация «Исламское сопротивление Ирака», в которую, в частности, входит проиранская группировка «Катаиб Хезболла».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти операции могут быть «многоуровневыми, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени».


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