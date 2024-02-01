В Музее Пикассо в Париже представлена пространственная картина Ерванда Кочара

В Музее Пикассо в Париже представлена ​​выставка «Dans l'appartement de Léonce Rosenberg: De Chirico, Ernst, Léger, Picabia...», посвященная оформлению квартиры Леона Розенберга, большого мецената, поклонника кубизма и абстрактного искусства, коллекционера произведений 1920-1930-х годов. На ней экспонируется и ​​ пространственная картина Ерванда Кочара 1934 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Музей Ерванда Кочара в Ереване.

Будучи поклонником авангарда, Розенберг оформил свой парижский дом работами художников, которых он любил. В квартире, в которой он жил со своей женой и дочерьми, он украсил каждую комнату работами одного художника. Сочетая эти работы с мебелью, Леон Розенберг создал необычное сочетание жанров.

Ерванд Кочар был в числе его любимых художников. Его пространственная картина 1934 года, которая сейчас находится в коллекции Центра Помпиду в Париже, также включена в экспозицию.

На выставке есть и другие упоминания творчества Кочара.

Выставка действует с 30 января по 19 мая.

В организации выставки большое содействие оказало посольство Франции в Армении.