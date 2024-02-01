Соединенные Штаты сообщили об уничтожении БПЛА хуситов в Йемене

Силы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесли удар по одному из объектов мятежников-хуситов движения «Ансар Аллах» в Йемене, уничтожив 10 беспилотников. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение CENTCOM.

«1 февраля около 01:30 ночи по времени Саны силы Центрального командования нанесли удары по наземной станции управления и 10 дронам-камикадзе, принадлежащих поддерживаемым Ираном хуситам», - говорится в сообщении.

CENTCOM утверждает, что станция и беспилотники «представляли непосредственную угрозу торговым судам и военным кораблям США в регионе», поэтому было принято решение иб их уничтожении.

Соединенные Штаты и Великобритания несколько раз наносили удары по объектам хуситов в Йемене, но хуситы продолжают нападать на торговые суда в Красном море и Аденском заливе, заявляя, что они прекратят удары лишь тогда, когда Израиль прекратит военные действия в секторе Газа.