«Моссад» представил план освобождения 35 заложников в обмен на 35-дневное перемирие с ХАМАС

Глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа представил военному кабинету страны план, предлагающий ХАМАС 35-дневное прекращение огня в обмен на освобождение 35 заложников. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на The Times of Israel, опубликовавшего информацию Channel 12.

Согласно данным Channel 12, возможная сделка будет носить поэтапный характер, в течение которой должны быть освобождены все 136 заложников, все еще удерживаемых ХАМАС. На первом этапе каждый день прекращения огня будет освобождаться по одному заложнику. В первую очередь планируется вернуть женщин, пожилых людей, больных и раненых.

Перемирие может быть продлено еще на неделю для переговоров по второму этапу освобождения заложников. В их числе будут военнослужащие Сил гражданской обороны и люди, которых ХАМАС считает боевиками.

Число палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые будут освобождены и переданы ХАМАСу, еще не определено.

По данным газеты Al Hadath, ХАМАС согласился с предложением, представленным на недавней встрече в Париже, согласно которому палестинские заключенные в израильских тюрьмах также будут освобождаться поэтапно.

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль, убив около 1 200 человек и взяв в плен 240, некоторые из которых были освобождены во время 7-дневного прекращения огня в ноябре 2023 года. После нападения Израиль объявил войну ХАМАС и проводит военные операции в секторе Газа, где число жертв достигло 26 900 человек.