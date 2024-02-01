Правительство Швейцарии утвердило курс на укрепление связей с НАТО

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, намерена укреплять связи с НАТО, что также предполагает всестороннее участие страны в военных учениях альянса и повышение оперативной совместимости своей армии. Как передает «Арменпресс», об этом говорится во «Внешнеполитической стратегии на 2024-2027 годы», утвержденной правительством Швейцарии

Из выдержки этого документа, приводимой ТАСС, следует, что Швейцария полна решимости - укреплять политический диалог и эффективное сотрудничество с НАТО. Официальный Берн не считает такой подход несовместимым с нейтральным статусом Швейцарии.

«Инструмент нейтралитета оставляет достаточно места для внешней политики и политики безопасности, основанной на сотрудничестве с близкими партнерами Швейцарии, как европейскими, так и другими. Федеральный совет намерен развивать эту политику в ближайшие годы», - говорится в документе.

В правительстве страны подчеркивают, что решение, присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, принятое в 2022 году, было обусловлено национальными интересами Швейцарии и необходимостью сотрудничества с ключевыми партнёрами.

После принятия антироссийских санкций Швейцарией, которая не является членом ЕС и НАТО, страна попала в список недружественных государств, утвержденный правительством России в 2022 году.