Премьер-министр Армении встретился с членами Совета Общественного вещателя
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с членами Совета Общественного вещателя.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Совета, программ и проблем общественных вещателей.
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