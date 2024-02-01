Премьер-министр Армении встретился с членами Совета Общественного вещателя

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с членами Совета Общественного вещателя.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Совета, программ и проблем общественных вещателей.