Европейские индексы - 31-01-24

МОСКВА, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.40% и составил 16903.76 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.27% и составил 7656.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 7630.57 пункта, а российский RTSI вырос на 0.28% и составил 1125.63 пункта.