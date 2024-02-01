Цены на цветные металлы - 31-01-24

ЛОНДОН, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.24% и составила 2270.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.67% и составила 8625.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.30% и составила 2169.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.58% и составила 16305.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 26200.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.08% и составила 2556.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.