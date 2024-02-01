Китай уделяет внимание предложенному Арменией проекту «Перекресток мира»

Китай уделяет внимание проекту «Перекресток мира», представленному правительством Армении, и готов поддержать любую инициативу, которая будет способствовать миру и развитию региона.

Об этом заявило посольство Китая в Армении, отвечая на вопрос «Арменпресс», как Китай относится к предложенному правительством Армении проекту «Перекресток мира».

«Мы уделяем внимание предложенному Арменией проекту «Перекресток мира», и готовы поддержать любые инициативы, способствующие достижению мира и развития в регионе, поддерживать страны в укреплении взаимосвязей, расширении взаимовыгодного сотрудничества и достижении общего развития», - заявили в посольстве.

Правительство Республики Армения представило проект «Перекресток мира», целью которого является соединение Персидского залива, Оманского залива, Черного, Каспийского и Средиземного морей единой региональной железнодорожной сетью и дорогами Север-Юг и Восток-Запад. Согласно этому проекту, Армения намерена развивать коммуникации между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонтирования, строительства и эксплуатации автодорог, железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередачи. Правительство Армении готово обеспечить сообщение между Азербайджаном и Турцией посредством восстановления 4-х железнодорожных участков на территории Республики Армения. Армения также готова восстановить разрушенные участки железной дороги от Гюмри до турецкой границы и разрушенные участки железной дороги от Раздана до Каяна, что создаст новые связи между всеми странами региона.

Карен Хачатрян