Обсуждены ход реализации программ социально-экономической интеграции и жилищные вопросы вынужденных переселенцев из НК

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с ходом реализации программ социально-экономической интеграции вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и планируемыми мероприятиями.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, вице-премьер, координатор работы “Гуманитарного центра” правительства Тигран Хачатрян доложил, что через областные администрации в целях обеспечения продовольственной безопасности находящихся в регионах вынужденных переселенцев было направлено 4,4 млрд драмов. 112 тысяч человек получили единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов. “Позже мы создали программу поддержки расходов на проживание и коммунальные услуги, в рамках которой мы оказывали помощь тем людям, которые имели жилье, в размере 10 тысяч драмов, а тем людям, которые не имели жилья - 40+10 тысяч драмов. Данная поддержка рассчитана на 6 месяцев, из них прошло уже 3 месяца. Эта программа будет продолжаться до марта включительно”, - сказал Тигран Хачатрян.

По словам вице-премьера, 17 тысяч вынужденных переселенцев школьного возраста зачислены в государственные школы, реализуется программа стипендиальной поддержки 4 тысяч учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений. В ближайшем будущем это число увеличится.

“В сфере здравоохранения к учреждениям первичного звена здравоохранения прикреплено 69 тысяч человек. Это также канал, через который они имеют возможность пользоваться больничными услугами в рамках госзаказа. На сегодняшний день у нас около 7 тысяч случаев, когда люди также воспользовались услугами больниц в рамках госзаказа. Мы получили 20 тысяч 656 заявок относительно пенсий и пособий, 11 тысяч 800 человек уже получает пенсии. Напомню, что мы произвели выплаты за октябрь и все последующие месяцы, но поскольку заявки основаны на подходе регистрации, человек должен зарегистрироваться и подать заявку. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока все не будут полностью интегрированы в систему. У нас также есть 2408 заявителей на получение пособий, из них 585 человек уже получили пособие.

По части трудоустройства в рамках нашей программы поддержки в области были направлены 212 учителей, в различных учреждениях трудоустроены 202 медицинских работника. Всего для участия в программах профессиональной подготовки подали заявки 725 человек, и мы предоставили возможность юридическим лицам пройти перерегистрацию, чтобы обеспечить непрерывность своей деятельности и иметь возможность беспрепятственно продолжать свою экономическую деятельность”, - сказал вице-премьер.

Было также отмечено, что по состоянию на конец декабря 2023 года по данным Комитета государственных доходов 10 тысяч вынужденных переселенцев зарегистрированы в качестве наемных работников.

Затем были затронуты жилищные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и возможности их решения с учетом проблемы сбалансированного территориального развития. В этом контексте состоялся обмен мыслями о возможных инструментах поддержки, были представлены различные замечания и предложения.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность согласования социальных программ и поручил ответственным лицам продолжить обсуждение представленных идей и предложений.