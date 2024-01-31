7 человек арестованы по двум уголовным делам, связанным с явными коррупционными злоупотреблениями

Должностные лица министерства экономики Республики Армения по предварительному сговору, а также по подстрекательству и содействию группы лиц злоупотребили своими служебными полномочиями. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

В рамках предварительного следствия было установлено, что должностные лица министерства экономики в ходе тендера на закупку создали определенные условия для одной компании, специально выдвинув в тендере такие условия, чтобы другие организации не могли в нем участвовать. В результате победителем конкурса была признана компания, представившая ценовое предложение (более 392 млн драмов), в три раза превышающее предложение конкурента.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Следственным комитетом и сотрудниками СНБ, в рамках указанного уголовного производства были арестованы 6 человек.

В рамках другого дела арестовано еще одно должностное лицо минэкономики, которое представляло подложные документы о выполнении аффилированным с ним лицом требований программы по созданию интенсивных садов. В результате государство возместило аффилированному лицу расходы на создание интенсивных садов.