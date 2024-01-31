Генсек ООН заявил, что коллективному наказанию жителей Газы нет оправдания

Никакое деяние не может быть оправданием для коллективного наказания жителей сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Нет никакого оправдания умышленному убийству, ранениям, пыткам или похищению гражданских, сексуальному насилию или пуску ракет по гражданским целям. Вместе с тем ничто не может оправдать коллективное наказание жителей Газы", - сказал он в своей речи на заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

Глава всемирной организации отметил, что непрекращающиеся бомбардировки анклава Израилем "привели к невиданному за последние годы масштабу разрушений и убийств гражданских". "Более 70% гражданской инфраструктуры, в том числе дома, больницы, школы, объекты водоснабжения и санитарии, были разрушены или серьезно повреждены в Газе", - указал он.

"Ни одна сторона вооруженного конфликта не стоит выше международного права", - резюмировал Гутерриш.