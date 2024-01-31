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ЕС согласовал запуск с 19 февраля миссии в Красном море под названием "Аспидес"

ЕС согласовал запуск с 19 февраля миссии в Красном море под названием "Аспидес"

Страны - члены Евросоюза согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием "Аспидес". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Мы движемся очень быстро. Миссия сформирована и реализована очень быстро. Я надеюсь, что 19 февраля она будет формально утверждена", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС будет координировать работу своей миссии с партнерами. "Эта миссия только для защиты, мы не собираемся вовлекаться ни в какие бои с Йеменом", - добавил он. 


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