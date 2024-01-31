На участке Иджеван-Газах завершилось шестое заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы 

На участке Иджеван-Газах завершилось шестое заседание Комиссии Армении по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии Азербайджана по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Мгера Григоряна.

Предыдущая встреча Комиссий под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялась 30 ноября.