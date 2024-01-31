Премьер-министр Пашинян принял председателя Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркету Пекарову

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил важность визита госпожи Пекаровой в нашу страну и подчеркнул важность непрерывного развития армяно-чешских отношений. В этом контексте премьер-министр отметил, что двусторонние высокопоставленные взаимные визиты придают новый импульс взаимодействию и способствуют расширению отношений. Глава правительства также подчеркнул важность тесного парламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.

Маркета Пекарова подчеркнула, что ее страна также придает большое значение многоотраслевому сотрудничеству с Арменией, и отметила, что официальный визит премьер-министра Пашиняна в Чехию в 2023 году способствовал развитию взаимодействия.

Собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-чешских отношений, направленных на расширение политических, экономических, гуманитарных связей и совместных проектов.

Состоялся обмен мыслями о перспективах установления безопасности и стабильного мира в регионе, премьер-министр подчеркнул ключевые подходы Республики Армения.