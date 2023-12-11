Предстоящие на 1 февраля мероприятия
17:58, Январь 31, 2024
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- 18:19 Премьер-министр Пашинян принял председателя Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркету Пекарову
- 17:58 Предстоящие на 1 февраля мероприятия
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- 16:15 USAID предоставит дополнительную помощь лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха
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- 13:10 Делегация, возглавляемая председателем Палаты депутатов Парламента Чехии, посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда
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