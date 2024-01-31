В Грузии наблюдается рост случаев заболевания корью

Более 50 пациентов с симптомами кори обратились в Научно-практический центр инфекционной патологии в Тбилиси только в январе 2024 года, среди них как граждане Грузии, так и иностранцы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik-Georgia, об этом заявила инфекционист Майя Залдастанишвили.

Специалисты ожидают резкой вспышки кори в Грузии, так как в стране не вакцинированы тысячи детей, а в Европе наблюдается катастрофическая ситуация с заболеваемостью. Так, по словам главы национальной группы технических советников иммунизации Иване Чхаидзе, в Европе в 2022 году был зафиксирован 941 случай заболевания корью, а в 2023 году – 42 тысячи. Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, резкий рост случаев наблюдается в 40 государствах, отметил он.

Специалистам сложно говорить о точной статистике случаев кори в Грузии, поскольку часть пациентов предпочитает самолечение, а другая часть обращается за онлайн-консультацией к семейным врачам.