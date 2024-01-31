В России считают, что Армения должна учитывать свои долгосрочные интересы при сближении с НАТО

Россия считает, что Армения при сближении с НАТО должна руководствоваться долгосрочными интересами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарову попросили прокомментировать озвученные в интервью Арменпресс слова специального представителя генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьера Коломины о том, что Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО.

«Если кто-то хочет близости нужно понять, насколько это небезопасно и к каким последствиям это приведет. Мы уже видели к чему приводит близость НАТО для многих стран: вовлеченности в конфликты, утрате суверенитета и независимости, подчинении воли чужому планированию во всех смыслах этого слова и во всех сферах, и самое главное, отсутствию возможности реализовать собственные национальные интересы», - сказала Захарова.

Она отметила, что каждая страна, в том числе и Армения, должна проанализировать свои национальные интересы, открыть карту и посмотреть, «в каком регионе и между какими соседями» она находится.

Захарова отметила, что суверенные страны могут самостоятельно принимать решения, с кем они хотят сблизиться, но следует учитывать, подразумевает ли это разрыв отношений со странами региона и соседями.

«Нужно все это проанализировать и понять, а в чем же заключаются национальные интересы самой Армении, что выгодно, что приносит краткосрочную выгоду, что среднесрочную, что долгосрочную и из этого исходить, а не из посулов, обещаний», - отметила дипломат.

По словам Захаровой, «на Западе обещают всем», но «никогда обещанное не выполняется».