Прокуратура требует взыскать у экс-министра культуры Асмик Погосян около 1 млрд драмов в пользу государства

Антикоррупционный суд 25 января принял к рассмотрению 98-й иск о конфискации имущества незаконного происхождения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении, Управление по взысканию имущества незаконного происхождения представило в суд ходатайство о конфискации имущества экс-министра культуры Асмик Погосян и аффилированных с нею лиц в пользу Республики Армения: