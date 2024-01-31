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Прокуратура требует взыскать у экс-министра культуры Асмик Погосян около 1 млрд драмов в пользу государства

Прокуратура требует взыскать у экс-министра культуры Асмик Погосян около 1 млрд драмов в пользу государства

Антикоррупционный суд 25 января принял к рассмотрению 98-й иск о конфискации имущества незаконного происхождения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении, Управление по взысканию имущества незаконного происхождения представило в суд ходатайство о конфискации имущества экс-министра культуры Асмик Погосян и аффилированных с нею лиц в пользу Республики Армения:

  • 301 млн 218 тыс драмов в качестве остатка незаконных средств, представляющего собой сумму, возникшую в результате преобразования или использования имущества незаконного происхождения.
  • 567 млн 396 тыс драмов, которые не подтверждаются законными доходами лица, имеет незаконное происхождение и не может быть конфисковано, поскольку передано добросовестному приобретателю и/или не может быть идентифицировано;
  • участие в 1 юрлице.
  • 3 млн 331 тыс драмов в качестве права требования, возникающего из кредита.
  • 4 млн 863 тыс драмов (рыночная стоимость автомобиля, ранее принадлежавшего бывшему министру).

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