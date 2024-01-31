Время в Ереване: 11:07,   31 Январь 2024

Азиатские индексы - 31-01-24

Азиатские индексы - 31-01-24

ТОКИО, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.61% и составил 36286.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 2551.10 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.48% и составил 2788.55 пункта, а HANG SENG снизился на 1.39% и составил 15485.07 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]