Азиатские индексы - 31-01-24

ТОКИО, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.61% и составил 36286.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 2551.10 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.48% и составил 2788.55 пункта, а HANG SENG снизился на 1.39% и составил 15485.07 пункта.