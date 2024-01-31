Азиатские индексы - 31-01-24
ТОКИО, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.61% и составил 36286.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 2551.10 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.48% и составил 2788.55 пункта, а HANG SENG снизился на 1.39% и составил 15485.07 пункта.
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