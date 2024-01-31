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Полиция Мумбаи отпустила голубя, которого подозревала в шпионаже в пользу КНР

Полиция Мумбаи отпустила голубя, которого подозревала в шпионаже в пользу КНР

Правоохранительные органы города Мумбаи решили отпустить голубя, который восемь месяцев провел в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило индийское агентство PTI.

Голубя поймали в мае 2023 года в порту в пригороде Мумбаи. По данным полиции, на лапах птицы были два кольца: одно из меди и другое из алюминия. На внутренней стороне крыльев были обнаружены надписи на китайском языке. Из-за этого голубя заподозрили в шпионаже в пользу КНР.

В ходе расследования полиция обнаружила, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня, и на одном из таких мероприятий он вылетел за пределы страны и приземлился в Индии.

Голубя отпустили после получения разрешения от полиции 30 января. 


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