Аккредитованные в Армении послы, главы группы Galaxy и Ucom выступили на мероприятии Европейской Бизнес-Ассоциации

Более десятка аккредитованных в Армении дипломатов и около пятидесяти представителей делового сообщества приняли участие в одном из крупнейших мероприятий в этой сфере, проводимом в формате ежегодного бизнес-завтрака, с целью обсуждения вопросов бизнеса и культуры, а также потенциала возможного сотрудничества. Мероприятие проходит уже третий год. В качестве организаторов выступают группа компаний «Галакси» и Европейская бизнес-ассоциация при активной поддержке и участии аккредитованных в Армении сотрудников европейских посольств.

«Для компании «Галакси» европейское направление имеет стратегическое значение, поскольку у нас более 200 партнеров из Европы, поэтому подобные мероприятия для нас очень важны. Это не просто завтрак, а возможность найти креативные и нестандартные подходы к проделанной работе, сформировать общее видение. Это площадка, на которой мы можем поговорить о существующих вызовах и собственных успехах, а также установить связь между Арменией и Европой», – отметил соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян, также являющийся членом правления Европейской бизнес-ассоциации.

«Армянские бизнесмены встречаются со своими потенциальными зарубежными партнерами, и я считаю, что это одно из важнейших предназначений данного мероприятия. Я лично встречаюсь с армянскими бизнесменами после мероприятия. Живые контакты и обсуждения незаменимы для дальнейшего сотрудничества», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Армении Петр Пирунчик.

Бизнес-завтрак состоялся в главном выставочном зале Союза художников Армении. Это поистине символизирует единство бизнеса и искусства под одним сводом. Бизнес-завтрак – также замечательная возможность представить друг другу свой потенциал, определить и рассмотреть новые форматы сотрудничества.

Присутствовавший на встрече генеральный директор Ucom Ральф Йирикян отметил, что политика, реализуемая компанией Ucom в регионах, во многом совпадает с подходом некоторых иностранных посольств, действующих в Армении. «Я расскажу вам одну историю, которая относится к настоящему и будущему компании Ucom. Я обещаю, что в ближайшие несколько лет Ucom достигнет больших высот, потому что мы преданы нашей стране и нашим пользователям. В настоящее время мы занимаем первое место в сфере фиксированной связи и находимся среди лидеров в других секторах телекоммуникаций. Всего этого мы добились в том числе благодаря тому, что начали развивать инфраструктуру компании в марзах, а также помогать нашим соотечественникам в рамках реализации принципов корпоративной социальной ответственности», - добавил генеральный директор Ucom Ральф Йирикян.