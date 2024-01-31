Время в Ереване: 11:07,   31 Январь 2024

USAID предоставит дополнительную помощь лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха

USAID предоставит дополнительную помощь лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит дополнительную помощь в размере 1 миллиона долларов США лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», благодаря этому 19 300 человек, перемещенных из Нагорного Карабаха, получат первичную гуманитарную помощь в рамках программы USAID «Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей», которую осуществляет организация «Димокраси Интернешнл».

Фото։ Айка Арутюняна

С конца сентября 2023 года USAID выделило 9,27 млн ​​долларов США на помощь пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе. Эти средства используются для того, чтобы перемещенные лица могли преодолеть трудности, вызванные насилием и массовым перемещением», - сказал исполняющий обязанности заместителя директора миссии USAID в Армении Мэтью Лэрд на встрече с перемещенными лицами из Нагорного Карабаха.

Он подчеркнул, что правительство США привержено оказанию помоши Армении, чтобы страна могла преодолеть вызовы, вызванные военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По его словам, с сентября 2023 года USAID и правительство США предоставили разнообразную помощь - продукты питания, психосоциальную поддержку.

Программа «Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей» предоставляет перемещенным лицам из Нагорного Карабаха необходимую гуманитарную помощь: предметы гигиены, теплую одежду, продовольственные и непродовольственные товары и другие предметы первой необходимости. Она началась в декабре 2023 года и продлится 6 месяцев. География охватывает Ереван, Араратскую, Котайкскую, Лорийскую, Ширакскую, Сюникскую и Тавушскую области.

«Наши соотечественники из Нагорного Карабаха, вынужденно перемещенные в течение нескольких дней в сентябре 2023 года, оказались перед задачей начать свою жизнь и деятельность с нового этапа. Правительство Армении и многие люди поддержали их, обеспеченив основными средствами к существованию. Перемещенные лица из Нагорного Карабаха продолжают получать государственную денежную поддержку и в зимние месяцы. Местные и международные партнеры также поддерживают нас, что важно, поскольку вынужденно перемещенной семье нужно время, чтобы вновь обрести самодостаточное существование»,- подчеркнула заместитель министра труда и социальных вопросов Анна Жамакочян.

Она напомнила, что процесс государственной помощи еще продолжается.

Помощь USAID осуществляется посредством консорциума организаций, в который входят и «Миссия Армения», Армянское общество Красного Креста, Фонд «Национальная платформа по снижению риска бедствий» и «Уорлд Вижн Интернешнл».

«Перемещенные лица являются одной из 10 целевых групп программы «Социальная защита, вовлечение и расширение прав и возможностей». Наша цель - предоставить им необходимые услуги и улучшить социальную защиту. Для удовлетворения потребностей перемещенных лиц в области социальной защиты, программа сотрудничает с Министерством труда и социальных вопросов и оказывает непосредственную первичную помощь», - отметила директор армянского офиса «Димокраси Интернешнл» Лизбет Зоневельд. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]