Армия Израиля заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре Сирии

Израильские военные нанесли авиаудары по сирийской военной инфраструктуре в ответ на обстрел Голанских высот. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Вечером во вторник был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот, в ответ авиация обороны Израиля ночью в среду нанесла удары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа», - говорится в сообщении, опубликованном на социальной платформе X.

В ЦАХАЛ добавили, что они нанесли артиллерийские удары по нескольким пунктам на юге Ливана в ответ на удары на северные регионы Израиля.

Голанские высоты, которые в 1944 г. принадлежали Сирии, в 1967 году во время Шестидневной войны попали под контроль Израиля. В 1981 году Кнессет (Парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 497 от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики палестинского радикального движения ХАМАС вторглись в Израиль, убив около 1 200 человек и взяв в плен 240. После этого нападения Израиль объявил войну ХАМАС и проводит военные действия в секторе Газа, где число жертв превысило 26 700 человек. 1,7 миллиона человек были перемещены.

В этот период Израиль также наносит удары по территории Сирии и Ливана, отмечая, что это ответ на обстрелы оттуда. Столкновения происходят и на западном берегу реки Иордан.