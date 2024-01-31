Время в Ереване: 11:07,   31 Январь 2024

На территории Армении в ближайшие дни осадки не ожидаются

На территории Армении в ближайшие дни осадки не ожидаются

Днем 31 января, с 1 по 5 февраля в Ереване и в областях осадки не ожидаются.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что температура воздуха 2-5 февраля постепенно повысится на 5-7 градусов днем и на 8-10 градусов ночью.

Ветер северо-западный с порывами 2-4 м/с, 4 и 5 февраля в некоторых местах ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с.


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