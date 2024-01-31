На территории Армении в ближайшие дни осадки не ожидаются
Днем 31 января, с 1 по 5 февраля в Ереване и в областях осадки не ожидаются.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что температура воздуха 2-5 февраля постепенно повысится на 5-7 градусов днем и на 8-10 градусов ночью.
Ветер северо-западный с порывами 2-4 м/с, 4 и 5 февраля в некоторых местах ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 15:12 На территории Армении в ближайшие дни осадки не ожидаются
- 14:32 Каким образом Чехия может способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном
- 13:40 Прага поддерживает Армению на ее пути в Европу: спикер Парламента Чехии
- 13:33 Армения призывает международное сообщество оказать давление на Азербайджан для достижения мира в регионе
- 13:18 Китай заявил, что хочет развивать здоровые отношения с Соединенными Штатами
- 13:10 Делегация, возглавляемая председателем Палаты депутатов Парламента Чехии, посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда
- 13:00 Спикеры Парламентов Армении и Чехии обсудили и вопрос нормализации отношений с Азербайджаном
- 12:58 Вопрос в том, что содержит протянутая Азербайджаном рука: политолог о заявлении Хулуси Акара
- 12:52 Армения - 7-я самая безопасная страна в мире, Ереван - 15-й самый безопасный город: NUMBEO
- 12:46 Государственный долг Армении в 2023 году, по предварительным данным, составит около 48,4% ВВП
- 12:44 Хуситы сообщили об обстреле американского эсминца в Красном море
- 12:13 ЕС к 1 марта передаст Украине лишь 600 000 снарядов из обещанного 1 миллиона: Bloomberg
- 11:59 Северная Корея сообщила об испытании стратегической крылатой ракеты Hwasal-2
- 11:51 В Ереване будет демонстрироваться бронзовая голова богини Анаит, хранящаяся в Британском музее
- 10:58 Сплочение во имя армянства Арцаха: в более чем 50 европейских городах прошли различные акции и мероприятия
- 10:52 Соединенные Штаты и Саудовская Аравия возобновили переговоры об оборонном сотрудничестве
- 10:35 Эксперты «Амунди-Акба» представили развитие событий и ожидания на финансовом рынке мира и в Армении
- 10:21 Европейские индексы - 30-01-24
- 09:50 В футбольном клубе «Ноа» новый защитник - бразилец
- 09:42 Американские индексы - 30-01-24
- 09:41 Цены на цветные металлы - 30-01-24
- 09:40 Цены на драгоценные металлы - 30-01-24
- 09:38 Цены на нефть - 30-01-24
- 09:33 АРФИ готова принимaть инвестиции: первые два бизнес-проекта уже размещены на платформе компании
- 09:20 Принципы, положенные в основу мирного процесса между Арменией и Азербайджаном не должны меняться на этом этапе: Коломина
21:38, 24.01.2024
2549 просмотров Делегацию Азербайджана исключили из ПАСЕ минимум на 1 год
09:00, 25.01.2024
2163 просмотров Алиев решил застраховать свой режим от потрясений: эксперт об армяно- азербайджанском урегулировании и выборах
14:15, 27.01.2024
1685 просмотров В Армении похолодает еще на 5-6 градусов
10:32, 25.01.2024
1607 просмотров Присутствие международных миротворцев предотвратит культурную бойню в Нагорном Карабахе: обсуждение в Европарламенте
21:14, 26.01.2024
1496 просмотров Углубление политического диалога с Грузией является одним из ключевых направлений внешней политики Армении: Мирзоян