Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова ответила на вопрос о том, каким образом Чехия может способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном спикер Парламента Чехии подчеркнула, что Чехия стремится достичь результата, при котором на Южном Кавказе будут мирные и процветающие страны.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет стран, и счтаем, что наилучшей основой была бы поддержка стран на международном уровне в рамках Организации Объединенных Наций или других органов, созданных для этой цели. Наши ценности основаны на защите прав человека, поэтому мы всегда стараемся подчеркнуть важность заботы о людях, уважения прав человека в качестве приоритета. Мы продолжим поддерживать беженцев, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. После этого визита я поеду в Баку. Мы выражаем нашу поддержку армянскому народу», - заключила Маркета Пекарова Адамова.