Прага поддерживает Армению на ее пути в Европу: спикер Парламента Чехии

Чехия сотрудничает с Арменией довольно долго и поддерживает Ереван на его пути в Европу. Как передает «Арменпресс», об этом заявила председатель Палаты депутатов Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Аленом Симоняном.

«Для меня большая честь находиться сегодня здесь, благодарю за гостеприимство. У нас была плодотворная двусторонняя встреча с председателем Национального собрания Аленом Симоняном.

Чехия сотрудничает с Арменией довольно долгое время, и мы полностью поддерживаем ваш путь в Европу, мы поддерживали Армению в этом направлении и в рамках программы Восточного партнерства. Мы сотрудничаем на двустороннем уровне, парламенты могут сотрудничать во многих различных областях. Я уже пригласила господина Симоняна посетить Прагу. Я буду очень рада принять его и его делегацию», - сказала спикер чешского Парламента.

Она отметила, что обе стороны работают над развитием взаимных экономических отношений.

«В связи с этим часть моей делегации - предприниматели, особенно представители сферы информационных технологий, а один из членов делегации - представитель Министерства торговли Чехии, что означает, что есть возможность улучшить наши двусторонние экономические отношения, и мы работаем в этом направлении», - подчеркнула она.

Спикер чешского парламента сообщила, что двустороннее сотрудничество охватывает и сферы культуры и образования.

«В связи с этим я рада, что открою выставочный зал в Музее истории Армении, который представит наше культурное наследие. Я надеюсь, что это будет хорошей возможностью пригласить армянских туристов в нашу прекрасную страну», - добавила Маркета Пекарова Адамова.