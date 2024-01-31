Армения призывает международное сообщество оказать давление на Азербайджан для достижения мира в регионе

Армения делает все возможное для установления прочного мира в регионе, хотя Азербайджан в этом плане особо не отличается. Как передает «Арменпресс», это подчеркнул председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместной пресс-конференции с главой Парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

«Я считаю, что не только Чехия, но и все наши международные партнеры должны оказать максимально сильное давление для установления мира в регионе, поскольку Армения много раз подчеркивала, что готова и делает все для установления долгосрочного мира в регионе. Но мы видим, что наша соседняя страна не так уж отличается в этом вопросе. Международное сообщество должно четко реагировать на все шаги, которые направлены на разрушение мира», - сказал Симонян, отвечая на вопрос, как Чехия может поддержать диалог между Арменией и Азербайджаном.

Спикер Национального собрания отметил, что Азербайджан неоднократно отказывался от встреч, предлагаемых на различных международных площадках, и у него сложилось впечатление, что Азербайджан просто тянет время.

«При наличии политической воли я не вижу причин, которые могли бы помешать заключению мирного договора на основе тех принципов, которые были согласованы в Праге. Мы не понимаем, как можно прийти к соглашению, иметь заявление, сделанное председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, и до сих пор не иметь мирного соглашения, основанного на этих основополагающих принципах», - подчеркнул Симонян.

По словам спикера НС, Армения продолжит свои усилия в направлении установления мира и укрепления демократии.

«Нет второго мнения, что Армения - демократическая страна, и мы являемся лидером в регионе и продолжим предпринимать шаги в этом направлении. Для углубления этого направления нам также необходима поддержка наших партнеров. Мы думаем, что добьемся успеха в наших шагах по развитию мира и демократии», - заключил Симонян.