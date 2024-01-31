Китай заявил, что хочет развивать здоровые отношения с Соединенными Штатами

Китай хочет развивать здоровые отношения с Соединенными Штатами, независимо от того, кто победит на президентских выборах, которые состоятся в ноябре. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Независимо от того, кто будет избран следующим президентом США, мы надеемся, что американская сторона будет двигаться навстречу Китаю, а также будут способствовать развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и общей выгоды», - агентство «РИА Новости» цитирует Ван Вэньбиня.

Он добавил, что Китай продолжит защищать свой суверенитет и интересы развития.

«Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и не вмешивается в выборы в США», - подчеркнул дипломат.