Спикеры Парламентов Армении и Чехии обсудили и вопрос нормализации отношений с Азербайджаном

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Палаты депутатов Чехии Маркетта Пекарова Адамова обсудили процессы, происходящие на Южном Кавказе. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национального собрания Ален Симонян, подводя итоги встречи с председателем Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

«Мы обсудили вопросы развития отношений между нашими двумя странами, товарооборота, сотрудничества на различных международных площадках. Состоялась и беседа с глазу на глаз, в ходе которой мы обсудили региональные проблемы и вопрос нормализации отношений с соседним Азербайджаном. Вам известно, что отсюда наша гостья отправится в соседнюю страну. У нас были обсуждения и по этому поводу. Еще раз хочу сказать, что я рад приветствовать у нас свою коллегу», - отметил Симонян.