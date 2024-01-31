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Делегация, возглавляемая председателем Палаты депутатов Парламента Чехии, посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда

Делегация, возглавляемая председателем Палаты депутатов Парламента Чехии, посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда

Прибывшие в Армению чешские парламентарии в сопровождении вице-спикера НС РА, руководителя группы дружбы Армения-Чехия НС Артура Ованнисяна посетили Мемориальный комплекс Цицернакаберда. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении, гости возложили венки и цветы к Бессмертному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и почтили память святых мучеников.

Члены делегации посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с экспонатами и документами о Геноциде. Маркета Пекарова Адамова сделала запись в Книге памяти почетных гостей.

По приглашению спикера Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна в Армению с официальным визитом прибыла делегация во главе с председателем Палаты депутатов Парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой. В аэропорту «Звартноц» гостей встречал вице-спикер НС РА Рубен Рубинян.


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