Вопрос в том, что содержит протянутая Азербайджаном рука: политолог о заявлении Хулуси Акара

Заявление Хулуси Акара, председателя комиссии по обороне Парламента Турции, ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку история последних двадцати лет показала, что все заявления Анкары содержат практические шаги, и поэтому отношения между Турцией и Армения всегда были обусловлены армяно-азербайджанскими отношениями.

Это мнение в беседе с «Арменпресс» высказал политолог Гарик Керян, говоря о встрече Хулуси Акара с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и о заявление турецкого чиновника, что Армения должна как можно скорее принять протянутую Азербайджаном руку мира, в противном случае она понесет серьезные потери, как и в случае с 44-дневной войной.

«Визит Акара в Баку - это то же самое, что визит высокопоставленного должностного лица государства в любой административный район или другой субъект конфедеративной структуры в той же стране. Представители правительственной и политической элиты Турции регулярно посещают Азербайджан. Есть взаимные договоренности, что уже является обычным явлением, поскольку концепция «одна нация, два государства» является общеизвестной реальностью и установленным фактом. Следовательно, когда на региональной и глобальной политической платформе говорят Азербайджан, надо понимать, турецко-азербайджанский тандем, и когда мы говорим Турция, мы должны понимать, что шаги Азербайджана во внешнеполитической сфере диктуются Анкарой», - сказал Керян.

Он напомнил, что после распада Советского Союза Турция неоднократно заявляла, что установление дипломатических отношений, сотрудничество и открытие границы с Арменией могут произойти только после армяно-азербайджанского примирения.

«Вопрос просто в том, что содержит протянутая Азербайджаном рука, и почему Армения не пожимает эту руку? Конечно, есть несколько причин, по которым не происходит такое рукопожатие. Если до сентября 2023 года существование непризнанного государства Нагорный Карабах, армянской администрации и вооруженных сил было проблематичным для Азербайджана, то теперь проблематичен вопрос, связанный с так называемым «зангезурским коридором». Конечно, есть разногласия, связанные с делимитацией и демаркацией границ, но Азербайджан считает первоочередным решение так называемого «коридорного» вопроса, за которым последует урегулирование отношений с Арменией и дипломатическое признание со стороны Турции», - отметил наш собеседник.

Касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна, согласно которому премьер-министр РА предложил азербайджанской стороне подписать договор о контроле над вооружениями и соглашение о ненападении, хотя Азербайджан продемонстрировал неконструктивный подход, Керян подчеркнул, что хотя Пашинян руководствовался благими и искренними побуждениями, тем не менее, для Азербайджана тревожащим обстоятельством является вопрос «зангезурского коридора».

«В случае Армении и Азербайджана, имеющих полувоенные отношения, и которые еще не решили пограничные вопросы и многие другие вопросы, связанные с межгосударственными отношениями, нереально, особенно на данном этапе, заключать контроль над вооружениями и пакт о ненападении», - подчеркнул политолог.

По словам Керяна, если Турция и Азербайджан вместе выдвигают такие жесткие требования, и даже угрожают войной, трудно представить, что милитаризованное государство с десятимиллионным населением, которое грозит пальцем Франции, Евросоюзу и даже США, намекая на принятие мер против них, отменяет визиты посланников-посредников, может согласиться на предложение о контроле над вооружениями.

Манвел Маргарян