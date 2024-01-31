Армения - 7-я самая безопасная страна в мире, Ереван - 15-й самый безопасный город: NUMBEO

Согласно сводным данным индекса преступности и безопасности, Армения сохранила свои позиции среди 146 самых безопасных стран мира, заняв 7-е место.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию на авторитетном международном аналитическом информационном портале NUMBEO.

Согласно тому же порталу, Ереван улучшил свои позиции, заняв 15-е место среди 329 самых безопасных городов. В прошлом году он был на 20-м месте.

Примечательно, что Армения и Ереван лидируют в рейтинге как по странам региона, так и по странам и городам СНГ.