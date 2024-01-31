Армения - 7-я самая безопасная страна в мире, Ереван - 15-й самый безопасный город: NUMBEO
12:52, 31 Январь 2024
Согласно сводным данным индекса преступности и безопасности, Армения сохранила свои позиции среди 146 самых безопасных стран мира, заняв 7-е место.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию на авторитетном международном аналитическом информационном портале NUMBEO.
Согласно тому же порталу, Ереван улучшил свои позиции, заняв 15-е место среди 329 самых безопасных городов. В прошлом году он был на 20-м месте.
Примечательно, что Армения и Ереван лидируют в рейтинге как по странам региона, так и по странам и городам СНГ.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | 中文 | AMP Версия