Государственный долг Армении в 2023 году, по предварительным данным, составит около 48,4% ВВП (валового внутреннего продукта).

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

«Экономический потенциал Армении в 2023 году вырос, и государственный долг, по предварительным данным, будет примерно на уровне 48,4%, чуть увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года. Налоговые поступления зафиксировали поступательный рост, и по итогам 2023 года у нас есть показатель налоговых поступлений и ВВП в размере 24,1%», - представил Ованнисян.

Министр добавил, что за последние годы в этом направлении был достигнут довольно большой прогресс.

Министр счел отрадным то, что доля нерезидентных и небанковских инвесторов улучшается. Это означает, что Армения становится интересной для международных институциональных инвесторов. Наблюдается положительная динамика доходности облигаций.