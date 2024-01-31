Хуситы сообщили об обстреле американского эсминца в Красном море

Движение мятежников Йемена «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении ракетного удара по эсминцу USS Gravely в Красном море. Как передает «Арменпресс», об этом заявили Вооруженные силы хуситов.

«Военно-морские силы ВС Йемена <…> выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу USS Greeley в Красном море», - ТАСС приводит выдержку из заявления хуситов.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 30 января эсминец USS Gravely сбил ракету, запущенную хуситами «при поддержке Ирана». В ЦЕНТКОМе заявили, что сообщений о травмах или повреждениях не поступало.

После эскалации конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет нанесить удары по территории Израиля и не позволит кораблям проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в палестинском анклаве.

США и Великобритания нанесли несколько ударов по объектам хуситов в Йемене, но атаки хуситов не прекращаются.