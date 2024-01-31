ЕС к 1 марта передаст Украине лишь 600 000 снарядов из обещанного 1 миллиона: Bloomberg

К 1 марта страны ЕС смогут поставить Украине лишь 600 000 артиллерийских снарядов из обещанного 1 миллиона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Bloomberg», со ссылкой на дипломатов, имена которых не разглашаются.

Источники агентства сообщили, что из-за постоянных задержек в производстве боеприпасов и опасений по поводу истощения имеющихся запасов страны ЕС не смогут поставить Киеву запланированный 1 миллион снарядов.

Ожидается, что министры обороны ЕС на неофициальной встрече в Брюсселе 30 и 31 января попытаются найти дополнительные источники поставок.

Bloomberg напоминает, что украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны.

Лидеры Европейского союза в феврале прошлого года обещали в течение года поставить Украине около 1 миллиона снарядов и ракет, но в декабре 2023 г. глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание вовремя. В то время ЕС смог поставить Киеву чуть более 300 000 артиллерийских снарядов, в основном для 155-мм гаубиц.

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обещали провести милитаризацию промышленности ЕС в 2024 году и довести производство снарядов до 1 миллиона в год.