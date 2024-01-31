Северная Корея сообщила об испытании стратегической крылатой ракеты Hwasal-2

Северная Корея сообщила, что провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Корейское агентство новостей сообщило: «КНА (Корейская народная армия) 30 января (...) провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2».

Отмечается, что эти учения «внесли вклад в проверку готовности армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара».

Пхеньян утверждает, что испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних стран.

Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея 30 января запустила несколько крылатых ракет вблизи западного побережья. По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, пуск состоялся 30 января в 7:00 утра.