Соединенные Штаты и Саудовская Аравия возобновили переговоры об оборонном сотрудничестве

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия возобновили переговоры об укреплении оборонного сотрудничества, которые были приостановлены из-за военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно публикации, в январе группа американских сенаторов в городе Ал-Ула на северо-западе Саудовской Аравии провела переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Повестка переговоров предусматривала «возобновление предыдущих переговоров об оборонном пакте, который также включал бы историческую связь между Саудовской Аравией и Израилем».

Bloomberg отмечает, что бен Салман «по-прежнему видит возможности для расширения сотрудничества с США, несмотря на гнев во всем арабском мире в связи с продолжающимися ударами Израиля по ХАМАС и гибелью палестинцев в Газе».

Сообщается, что одним из приоритетов руководства Саудовской Аравии является намерение убедить президента США Джо Байдена ослабить или отменить мораторий на продажу наступательного оружия, введенный три года назад из-за ударов коалиции арабских государств, возглавляемой Эр-Риядом, по йеменским хуситам.

Основным препятствием на переговорах является позиция Саудовской Аравии, согласно которой любая сделка с Израилем должна быть обусловлена созданием независимого палестинского государства, против чего израильская сторона категорически возражает.