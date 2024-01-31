Время в Ереване: 11:07,   31 Январь 2024

Европейские индексы - 30-01-24

Европейские индексы - 30-01-24

МОСКВА, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 16972.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 7677.47 пункта, британский FTSE вырос на 0.44% и составил 7666.31 пункта, а российский RTSI снизился на 0.24% и составил 1122.53 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]