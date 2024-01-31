Европейские индексы - 30-01-24
МОСКВА, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 16972.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 7677.47 пункта, британский FTSE вырос на 0.44% и составил 7666.31 пункта, а российский RTSI снизился на 0.24% и составил 1122.53 пункта.
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