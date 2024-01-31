В футбольном клубе «Ноа» новый защитник - бразилец

Ереванский футбольный клуб «Ноа» пополняет свой состав до начала второй части сезона.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Ноа». К команде «Ноа» присоединился Пабло Ренан дос Сантос. 31-летний защитник начал свою карьеру у себя на родине, в бразильском «Пайсанду», также выступал в португальских «Маритиму», «Браге» и «Мориенсе». Сантос сыграл в общей сложности 64 игры и забил 4 гола в чемпионате Португалии.

До перехода бразильский защитник выступал за клуб Саудовской Аравии «Аль-Раед».