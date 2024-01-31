Цены на цветные металлы - 30-01-24

ЛОНДОН, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.62% и составила 2265.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.50% и составила 8568.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.18% и составила 2163.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.91% и составила 16400.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.41% и составила 26200.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.35% и составила 2558.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.