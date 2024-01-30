Байден определился с ответной мерой на удар по базе США в Иордании

Президент США Джо Байден заявил, что определился с ответной мерой на удар по американской базе в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Как следует из сообщения, Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов, определился ли он с тем, каким образом ответить на атаку, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. При этом президент не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

На вопрос об ответственности Ирана Байден заявил, что считает власти в Тегеране "ответственными в том смысле, что они поставляют оружие людям, которые это сделали". "Мы будем это обсуждать", - подчеркнул американский лидер, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос, была ли установлена прямая причастность Ирана к атаке.

Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на свои источники, что Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных предложений рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Как отмечала газета, после одобрения американского лидера ответные меры, скорее всего, примут в течение пары дней, удары "будут наноситься волнами" по целому ряду целей. При этом газета допускает, что "ответные меры могут еще больше накалить обстановку на Ближнем Востоке".