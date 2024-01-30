Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ", - сказал Бабурин.