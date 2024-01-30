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Встреча комиссий по делимитации границы Армении и Азербайджана состоится 31 января

Встреча комиссий по делимитации границы Армении и Азербайджана состоится 31 января

Шестое заседание Комиссии Республики Армения по делимитации и безопасности границ Армении и Азербайджана и Государственной комиссии Азербайджана по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоится 31 января.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата вице-премьера Мгера Григоряна, отметив, что встреча состоится на границе в районе Иджевана и Газаха.

Последнее заседание комиссий Армении и Азербайджана состоялось 30 ноября под совместным председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.


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