Встреча комиссий по делимитации границы Армении и Азербайджана состоится 31 января

Шестое заседание Комиссии Республики Армения по делимитации и безопасности границ Армении и Азербайджана и Государственной комиссии Азербайджана по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоится 31 января.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата вице-премьера Мгера Григоряна, отметив, что встреча состоится на границе в районе Иджевана и Газаха.

Последнее заседание комиссий Армении и Азербайджана состоялось 30 ноября под совместным председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.