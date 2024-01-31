АРФИ готова принимaть инвестиции: первые два бизнес-проекта уже размещены на платформе компании

Первая в Армении платформа инвестиционного краудфандинга, АРФИ, уже готова принимать инвестиции. На платформе компании размещены первые два бизнес-проекта, в которые заинтересованные лица могут внести свои инвестиции. Список бизнес-проектов становится все более обширным.

По словам Эдгара Эвояна, директора инвестиционной компании АРФИ, платформа - это инструмент для привлечения инвестиций в электронную среду, который теперь создал широкие возможности для поиска финансирования для местных предприятий. В армянских проектах, имеющих потенциал, могут принять участие инвесторы со всего мира.

В разговоре с «Арменпресс» Эдгар Эвоян подчеркнул, что уже получено большое количество заявок от компаний, желающих быть представленными на платформе. В то же время команда АРФИ работает и над расширением круга потенциальных инвесторов.

«Сейчас мы работаем над выбором правильных целей. Также собираем мнения о трудностях использования сайта и на основании этого делаем все, чтобы преодолеть существующие технические проблемы», - сказал Эвоян.

Одной из компаний, представленных на платформе, является компания «Планета Файбер», поставщик инновационных телекоммуникационных продуктов. Компания считает, что эта платформа имеет хорошие возможности для расширения и развития.

По словам директора компании Армена Айрапетяна, платформа также даст возможность приобрести большую аудиторию.

Одна из логистических компаний, задействованных в платформе, «Барекам», работает на рынке более 7 лет.

«В результате увеличения спроса на наши услуги во всем мире мы решили обратиться к АРФИ, чтобы вы смогли расшириться и предоставлять более качественные услуги», - сказал Нарек Мкртчян, основатель логистической компании «Барекам».

Представители компании подчеркнули, что это также хорошая возможность - стать частью любимого дела, сделав небольшую инвестицию.

Гаяне Габоян