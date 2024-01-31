Принципы, положенные в основу мирного процесса между Арменией и Азербайджаном не должны меняться на этом этапе: Коломина

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и настаивает на том, что принципы, согласованные сторонами до настоящего времени в этом направлении, не должны меняться на данном этапе.

Об этом в интервью корреспонденту «Арменпресс» в Брюсселе заявил специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

Коломина отметил, что для них очень важно соблюдение основополагающего принципа территориальной целостности и суверенитета стран, который лежит в основе процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Представитель НАТО на Южном Кавказе коснулся и роли Турции в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, перспектив сотрудничества Армения-НАТО и других тем.

- Недавно Вы были в Армении, где провели различные встречи. Какие вопросы обсуждались в основном, какие выводы Вы сделали и каковы Ваши ожидания на будущее?

- Да, я недавно был в Армении, встречался с премьер-министром Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, заместителем министра иностранных дел Вааном Костаняном, министром обороны Суреном Папикяном. Также у меня была возможность встретиться со студентами и младшими дипломатами, я прочитал лекцию. В целом это был хороший визит, очень содержательный. Мы удовлетворены сегодняшними двусторонними отношениями с Арменией. Мы также очень воодушевлены решениями, которые Армения приняла во внешней и оборонной политике, сдвигом, который они решили осуществить. Я знаю, что это трудное решение, и, вероятно, оно займет много времени, но мы, безусловно, призываем наших партнеров приблизиться к нам, и это то, что делает Армения. Мы также много говорили о ситуации в регионе и, в частности, о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Наша политика очень проста. Мы поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы не занимаем чью-либо позицию между нашими партнерами, если только не происходит нарушения принципов и основных элементов Устава ООН, с которымы мы очень связаны. Итак, послание очень ясное. Мы хотели бы, чтобы мирные переговоры возобновились как можно скорее. Мы знаем, что существуют разные форматы переговоров: двусторонний формат, формат США и ЕС.

Для нас самое главное - конечный результат, будет ли стабильный мир, потому что это будет очень важно для стабильности на Кавказе.

- Безусловно, когда мы говорим о стабильном и прочном мире, мы должны знать, что это одна из важных целей для Армении. Но какого развития событий можно ожидать от процесса армяно-азербайджанского урегулирования, особенно на фоне агрессивных и деструктивных заявлений со стороны Азербайджана, содержащих территориальные притязания в отношении Армении?

- Я слышал много беспокойства со стороны ваших властей, особенно по поводу заявлений президента Алиева. Для нас, как я уже сказал, нормализация отношений, ведущая к прочному миру, сегодня является основополагающим элементом, и мы будем бороться за это, мы будем поддерживать тот путь, который приведет к подписанию чего-то подобного между двумя странами. Мы поддерживаем США, мы поддерживаем Европейский Союз. Я был там (в Армении: ред.) со специальным представителем Евросоюза Тойво Клааром. Так что у меня была возможность пообщаться с ним довольно долго, мы поддерживаем и двусторонний формат переговоров. В конце концов, две страны должны решить, как они будут двигаться вперед, поэтому мы будем поддерживать все, что в конечном итоге приведет к миру. Мы считаем, что принципы, положенные в основу процесса - уважение суверенитета и территориальной целостности имеют основополагающее значение. Это один из принципов, который очень важен для нас. Конечно, мы считаем, что, наряду с этими принципами, частью процесса должны быть демаркация границ, взаимозависимость, принципы, являющиеся основой процесса, если, конечно, обе стороны не решат изменить эти принципы и принять другие. Но, на данном этапе не следует менять уже согласованные принципы. Итак, как я уже сказал, я услышал много опасений. Я не думаю, что заявления помогают процессу продвигаться вперед. Мы продолжим направлять то же послание партнерам, они должны возобновить переговоры как можно скорее. Собственно, хочу добавить, что мой визит был региональным. Мы уже работали с двумя столицами над тем, чтобы сделать его региональным, но в начале января Азербайджан решил отложить визит из-за президентских выборов, поэтому я не смог передать те сообщения, которые собирался донести. Одно из этих посланий было очень четким: мы ожидаем, что вы возобновите мирные переговоры как можно скорее.

- А что насчет Турции? Как Вы знаете, Армения пытается урегулировать отношения и с Турцией. На Ваш взгляд, какова позиция Турции относительно регулирования отношений с Арменией? Пойдет ли Турция на реальное урегулирование отношений или переговоры опять будут носить формальный характер?

- Турция для нас очень важный союзник. Как известно, это единственный союзник, имеющий границы в регионе и, следовательно, являющийся ключевым игроком в регионе. У нас был очень откровенный разговор с Турцией по всем темам и, конечно, мы говорим и о перекрестках. Турция знает, что мы поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Я думаю, что Турция готова добиться прогресса в этом вопросе. Не знаю, может быть, они действительно сначала ждут какого-то прогресса в армяно-азербайджанских отношениях. Вероятно, это могло бы быть одним из соображений, но я думаю, что они действительно заинтересованы в продвижении этого вопроса. Как вы знаете, я не могу особо углубляться во внешнюю политику, внутреннюю политику наших союзников, но я думаю, и мы говорили об этом, когда это произойдет, это будет очень позитивное развитие.

-Вы говорили о важности суверенитета и территориальной целостности. Член НАТО Турция открыто поддержала полномасштабную войну на Южном Кавказе, развязанную Азербайджаном. Реакция структуры была не такой строгой и обязывающей. Учитывая, что Турция очевидным образом поддерживает Азербайджан, считаете ли Вы возможным прямое вмешательство Турции в случае новой агрессии Азербайджана против Армении. И в этом случае, какова будет реакция НАТО, учитывая, что в этот раз «спорная территория» не может быть оправданием, потому что речь идет о международно признанной стране.

-Очень сложно предотвратить разговоры, и, как я уже сказал, Я действительно не могу вмешиваться во внешнеполитические решения моих союзников. Что я могу вам сказать, так это то, что мы очень привязаны к этим двум принципам: суверенитету и территориальной целостности. Три года назад ситуация была другой. И хотя было признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, но, как я уже сказал, было противоречие. Я думаю, что сейчас мы сталкиваемся с другой ситуацией, и я могу предположить, что реакция будет другой.

- Какие шаги готово предпринять НАТО для поддержки международных усилий, направленных на установление мира и стабильности на Южном Кавказе?

- Наша политика очень проста, и эта политика откровенно ограничивает многое из того, что мы можем сделать. Но политика основана на том, что мы вообще не занимаем чью-либо сторону между партнерами, не только между Арменией и Азербайджаном, но и в целом. Мы решили проводить эту политику, если не будет нарушений Устава ООН, а также принципов, предусмотренных Вашингтонским договором. Поэтому, на данном этапе я пользуюсь полной поддержкой Генерального секретаря в том, что нам следует работать, поддерживать и иметь больше присутствия. С момента вступления на эту должность (сентябрь 2021 г.: ред.) я посещал регион семь раз. Вероятно, больше, чем за предыдущие 10 лет. Итак, я думаю, что в контексте Кавказа у нас больше политического присутствия - три страны: Грузия, Армения и Азербайджан, но конкретно в контексте Армении и Азербайджана. И мы всегда очень четко говорим о том, чего ожидаем от наших партнеров. Мы ожидаем урегулирования отношений на основе согласованных принципов, и некоторые из этих принципов закреплены в Вашингтонском договоре и Уставе ООН, такие как суверенитет и территориальная целостность. Мы и дальше будем отстаивать ту же линию, и дальше будем содействовать нормализации отношений.

-Возвращаясь к тому, что Вы сказали в начале, что Вы удовлетворены отношениями с Арменией. Есть ли планы по их расширению. Если да, то, в каких направлениях?

-Да, мы удовлетворены. За последние несколько лет Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО в целом, мы всегда готовы двигаться в том темпе, в котором хотят двигаться наши партнеры. Ереван, например, решил увеличить количество своих военнослужащих в составе миротворческих сил НАТО (KFOR) в Косово более чем на 50 человек, что, очевидно, является признаком политической вовлеченности и приверженности. В настоящее время мы работаем над новой индивидуально разработанной партнерской программой (ITPP) с довольно амбициозными целями. Мы работаем над возможностями обучения. Два года назад, в основном после войны, сотрудничество было как бы заморожено, и эти шаги, этот сдвиг носят очень содержательный характер, так что теперь у нас впереди утверждение индивидуально адаптированной программы партнерства. Я возлагаю большие надежды на то, что это произойдет в течение следующих недель. После моих бесед в Ереване у меня сложилось такое впечатление, что армяне готовы продолжать этот путь и расширять сотрудничество, и мы поможем Армении в этом.

- НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны военные учения. Конечно, можно догадаться, кому именно они адресовано, но хотелось бы все же спросить, что это за послание?

- НАТО высказалась очень четко после февральской войны 2022 года (Российско-украинской войны: ред.). Мы увеличиваем нашу способность защищать и сдерживать. Послание было очень четким. Мы будем максимально поддерживать Украину, и в то же время не допустим никакого нарушения нашей территории. Для этого мы приняли множество решений - от Мадридского саммита до Вильнюсского саммита. Теперь решение о проведении этих крупных учений (Steadfast Defender), которые пройдут в феврале и в которых примут участие около 90 000 военнослужащих во многом связано с нашей способностью сдерживания, и посыл ясен. Мы хотим сдержать, в частности, Россию, которую считаем угрозой. Они совершили стратегическую ошибку, вторгшись в Украину. И они должны понимать, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории.

- Какова роль Турции в этом послании? Потому что Турция также пытается быть каким-то посредником или помощником между Россией и Турцией как единственной страной-членом НАТО, которая может говорить с обеими сторонами

- У Турции очень конкретное региональное и географическое положение, и по этой причине их внешняя политика, о которой мне действительно не разрешается говорить, вероятно, сложнее, чем у других союзников. Но они абсолютно привержены нашим усилиям по защите и сдерживанию. Они полностью привержены нашей оценке двух наших угроз. Мы говорим о России и терроризме. Она вкладывает в предпринимаемые нами усилия столько же, сколько и любой другой союзник. Она будет частью этих больших учений, как и всех больших учениях, которые мы проводили в прошлом.

Лилит Гаспарян