На встрече мэра Еревана с депутатами фракции “Гражданский договор” вопрос об отставке не обсуждался 

В ходе закрытой встречи депутатов фракции “Гражданский договор” Национального Собрания Армении и мэра Еревана Тиграна Авиняна был обсужден широкий круг касающихся столицы вопросов, вопроса о выражении недоверия Тиграну Авиняну или требовании его отставки не обсуждалось.

Как сообщает Арменпресс, об этом после закрытого обсуждения, которое продлилось более четырех часов, сказал мэр Еревана Тигран Авинян.

По словам Авиняна, в ходе встречи была обсуждена большая программа реформ, которую должна реализовать мэрия Еревана, и в этом вопросе также ожидается поддержка правящей фракции НС.

“Мы хотим системных изменений, поэтому должны уделять значительное внимание всем правовым документам, которые являются основой всей нашей деятельности”, - сказал Авинян.

В ходе встречи депутаты озвучили поступившие к ним жалобы от граждан, однако речь шла больше об институциональных проблемах и путях их решения. В частности, предметом детального обсуждения стали вопросы, связанные с благоустройством общественных парков, восстановлением тротуаров, общественным транспортом, стратегией парковок, бытовыми проблемами граждан и рядом других проблем.

Коснувшись слухов о своем увольнении, Авинян заверил, что такого вопроса нет и на встрече с депутатами фракции “Гражданский договор” подобный вопрос не обсуждался.

“Круг обсужденных вопросов полностью охватывал все проблемы, существующие в городе Ереване. Обсуждались также вопросы, связанные с будущим, которые были подняты мэрией и для решения которых также необходима поддержка Национального Собрания”, - сказал Авинян.