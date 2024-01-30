Под председательством премьер-министра Пашиняна обсужден генеральный план Академического городка

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был представлен генеральный план Академического городка.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече присутствовали члены Попечительского совета Фонда “Академический городок”, заместитель директора разработавшей генеральный план Академического городка компании gmp International GmbH Architects and Engineers Тобиас Кейл (Tobias Keyl) и руководители ответственных ведомств.

Тобиас Кейл представил подробности проектно-исследовательских работ программы “Академический городок”, обсуждений с заинтересованными сторонами и отметил, что в результате была утверждена концепция “Академического городка”. Он отметил, что основная концепция будет готова ко второй половине текущего года, и подчеркнул, что уже можно начать сопутствующие процессы.

Участники встречи подробно обсудили вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой, дорожной сетью и ландшафтом. Были представлены предложения и наблюдения по данной теме.

По итогам обсуждения премьер-министр дал ответственным лицам конкретные поручения по созданию инфраструктуры “Академического городка” и ряду других вопросов.